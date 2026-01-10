Скидки
Главная Футбол Новости

Алжир — Нигерия: во сколько начало матча 1/4 финала Кубка Африки 2025, где смотреть трансляцию

Алжир — Нигерия: во сколько начало матча 1/4 финала Кубка Африки, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 10 января, состоится матч четвертьфинала Кубка Африки — 2025 между сборными Алжира и Нигерии. Игра пройдёт на стадионе «Марракеш» в Марокко. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Кубка африканских наций Алжир — Нигерия в России принадлежат Okko.
Кубок африканских наций . 1/4 финала
10 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Алжир
Не начался
Нигерия
На стадии 1/8 финала алжирская национальная команда в дополнительное время победила ДР Конго со счётом 1:0. Сборная Нигерии выиграла у Мозамбика со счётом 4:0.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Самые большие стадионы мира:

Новости. Футбол
