«Галатасарай» — «Фенербахче»: во сколько начало финала Суперкубка Турции, где смотреть
Сегодня, 10 января, состоится финальный матч Суперкубка Турции — 2025, в котором встретятся «Галатасарай» и «Фенербахче». Игра пройдёт на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.
Права на трансляцию финала Суперкубка Турции «Галатасарай» — «Фенербахче» в России принадлежат Okko.
Суперкубок Турции . Финал
10 января 2026, суббота. 18:45 МСК
Галатасарай
Стамбул
Не начался
Фенербахче
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На стадии полуфинала «Галатасарай» встречался с «Трабзонспором», который он разгромил со счётом 4:1. «Фенербахче» играл с «Самсунспором» и победил со счётом 2:0.
Действующим обладателем Суперкубка Турции является «Галатасарай», который в 2024 году разгромил «Бешикташ» со счётом 5:0.
