«Порту» и «Штутгарт» заинтересованы в аренде полузащитника «Барселоны» — Конур

Футбольные клубы «Порту» и «Штутгарт» проявляют интерес к аренде полузащитника «Барселоны» Руни Барджи. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

Контракт с Барджи, который был подписан в 2025 году, действует до 2029 года. Шведский игрок присоединился к «Барселоне» из датского «Копенгагена». В текущем сезоне 20-летний футболист провёл на поле 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, стоимость Руни Барджи составляет € 10 млн.

Ранее сообщалось, что хавбек будет выступать в «Барселоне» под 19-м номером в оставшейся части сезона.