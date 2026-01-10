«Зенит» предлагал € 20+5 млн за полузащитника «Палмейраса» Аллана — Globo

«Зенит» предлагал € 25 млн за полузащитника «Палмейраса» Аллана, из которых € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов. Однако бразильский клуб ответил отказом. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, интерес к 21-летнему футболисту также проявляет «Наполи», предложивший € 35+5 млн за переход Аллана. Но «Палмейрас» отклонил и этот вариант. В будущем клуб хочет продать полузащитника за сумму, превышающую € 40 млн.

Полузащитник играет за взрослую команду «Палмейраса» с января 2025 года. За этот период Аллан принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

