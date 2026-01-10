Игрок «Крыльев» Божин: в отпуск уходили в не очень хорошем настроении после двух поражений

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин рассказал, что команда уходила в отпуск не в лучшем настроении после двух поражений в Мир РПЛ.

«В концовке первой части было два неприятных поражения — от «Краснодара» и «Балтики». Хотелось набрать очки в этих матчах, чтобы легче себя чувствовать весной. Уходили в отпуск в не очень хорошем настроении, но это уже прошло — что теперь об этом думать?

Больше расстроили проблемы с травмами, нам в этом плане не повезло. На волне хорошего начала можно было так же продолжить, но начали выпадать игроки, появился дисбаланс», — сказал Божин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

