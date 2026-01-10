Скидки
Игрок ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Эстудиантес» — Грова

Игрок ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Эстудиантес» — Грова
Комментарии

«Эстудиантес» продвинулся в переговорах с 26-летним нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем. Форвард завершает согласование деталей расторжения контракта с красно-синими. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X.

Напомним, с августа 2025 года аргентинский футболист находится в аренде в «Крыльях Советов».

Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. За этот период он побывал в арендах в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре» и «Антальяспоре». В составе армейцев аргентинец принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

