Расписание матчей 20-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 10 января, стартует 20-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 20-го тура Серии А (время — московское):

10 января, суббота:

17:00. «Удинезе» — «Пиза»;

17:00. «Комо» — «Болонья»;

20:00. «Рома» — «Сассуоло»;

22:45. «Аталанта» — «Торино».

11 января, воскресенье:

14:30. «Лечче» — «Парма»;

17:00. «Фиорентина» — «Милан»;

20:00. «Верона» — «Лацио»;

22:45. «Интер» М — «Наполи».

12 января, понедельник:

20:30. «Дженоа» — «Кальяри»;

22:45. «Ювентус» — «Кремонезе».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набравший 42 очка. На втором месте расположился «Милан» с 39 очками. На третьей строчке турнирной таблицы «Наполи», у которого 38 очков.