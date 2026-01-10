Расписание матчей 20-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 10 января, стартует 20-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 20-го тура Серии А (время — московское):
10 января, суббота:
17:00. «Удинезе» — «Пиза»;
17:00. «Комо» — «Болонья»;
20:00. «Рома» — «Сассуоло»;
22:45. «Аталанта» — «Торино».
11 января, воскресенье:
14:30. «Лечче» — «Парма»;
17:00. «Фиорентина» — «Милан»;
20:00. «Верона» — «Лацио»;
22:45. «Интер» М — «Наполи».
12 января, понедельник:
20:30. «Дженоа» — «Кальяри»;
22:45. «Ювентус» — «Кремонезе».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набравший 42 очка. На втором месте расположился «Милан» с 39 очками. На третьей строчке турнирной таблицы «Наполи», у которого 38 очков.