Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал слухи о завершении карьеры

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк опроверг слухи о возможном завершении своей игровой карьеры.

«Я никогда не говорил [что скоро завершу карьеру]. Я не заглядываю слишком далеко вперёд. В моей карьере ещё годы впереди, так что я понятия не имею. Главное, чтобы я был счастлив и дети были счастливы, и всё будет хорошо», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем» до конца сезона-2026/2027. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпуль» расположился на четвёртом месте, у команды 35 очков после 21 тура. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 14 очков.

