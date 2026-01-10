Скидки
Игрок «Крыльев» Раков назвал предполагаемый срок возвращения в общую группу после травмы

Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков назвал предполагаемый срок возвращения в общую группу после травмы. В начале сентября футболист получил перелом плюсневой кости.

«По динамике моё восстановление идёт хорошо. Уже хожу без костылей, осталось пообщаться с врачами, чтобы они посмотрели ногу — как она будет вести себя при нагрузках. От этого и будем отталкиваться. Насколько знаю, вполне вероятно, что к концу февраля, дай бог, буду тренироваться в общей группе. Может быть, раньше, может, позже. Всё зависит от того, будет ли боль или нет», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

