Главная Футбол Новости

«Барселона» может усилить состав защитником из «Тоттенхэма» — Sport.es

«Барселона» может усилить состав защитником из «Тоттенхэма» — Sport.es
«Барселона» включила в трансферный список центрального защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 24-летний футболист нацелен покинуть лондонский клуб и хочет сделать это грядущим летом. «Тоттенхэм» предпочитает продать ван де Вена в клуб не из чемпионата Англии.

Нидерландский защитник играет за «Тоттенхэм» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне ван де Вен принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

