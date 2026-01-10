Скидки
Главная Футбол Новости

«Оренбург» объявил о приходе трёх специалистов в тренерский штаб Ахметзянова

«Оренбург» объявил о приходе трёх специалистов в тренерский штаб Ахметзянова
«Оренбург» в телеграм-канале объявил, что три специалиста пополнили тренерский штаб Ильдара Ахметзянова.

«Евгений Понятовский — тренер по работе с вратарями. В январе 2022 года Евгений Сергеевич вошёл в тренерский штаб женской команды «Зенита», с которой стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. С июля 2023 года работал в «Зените-2».

Александр Грищенко — помощник главного тренера. В аналогичной должности Александр Александрович работал в «Витебске» и ульяновской «Волге». В качестве главного тренера возглавлял «Балтику-2», «Балтику» и «Велес».

Мухамед Берберович — тренер-аналитик. Босниец ранее уже входил в тренерский штаб «Оренбурга» с 2024 по 2025 год.

Приветствуем специалистов и желаем им продуктивной и успешной работы в нашем клубе!» — написано в заявлении «Оренбурга».

Самые титулованные футбольные клубы России:

