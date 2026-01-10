Майкл Оуэн — о Дьёкереше: не уверен, что он вышел бы в стартовом составе в финале ЛЧ

Бывший игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн выразил сомнения относительно долгосрочного будущего Виктора Дьёкереша в «Арсенале».

«Играя дома против более слабых команд, он забивает один, два, может быть, даже хет-трик, он бьёт пенальти, и в конце сезона вы, вероятно, подумаете: «Знаете что, он забил двузначное число, неплохой результат». Однако если присмотреться, вносил ли он существенный вклад в важные матчи, в те, где действительно нужны лучшие игроки? И, к сожалению, пока прошла только половина сезона, ответ — «нет», и, как я уже сказал, окончательное решение ещё не принято.

Если бы финал Лиги чемпионов состоялся завтра вечером, я не уверен, что он вышел бы в стартовом составе. К счастью для «Арсенала», у них много других игроков, которые умеют забивать голы», — приводит слова Оуэна Metro.

С момента перехода в «Арсенал» шведский нападающий забил семь голов в 24 матчах, пять из которых – в ворота «Лидс Юнайтед», «Ноттингем Форест», «Бёрнли» и «Эвертона». Также он дважды отличился в игре с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов.