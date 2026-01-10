Скидки
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» могут побороться за защитника из Серии А — GdS

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» заинтересованы в центральном защитнике «Сассуоло» Тарике Мухаремовиче. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 22-летний футболист также привлёк внимание «Болоньи», «Астон Виллы» и «Борнмута». После перехода из «Ювентуса» за € 3 млн в 2025 году следующий трансфер боснийского игрока принесёт туринскому клубу 50% от любой суммы. «Сассуоло» намерен дождаться лета, прежде чем принимать решение о продаже Мухаремовича.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

