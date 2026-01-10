«Астон Вилла» может перехватить трансферную цель «МЮ» из Ла Лиги — talkSPORT

«Астон Вилла» рассматривает вариант с возвращением полузащитника мадридского «Атлетико» Конора Галлахера в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, бирмингемский клуб готов арендовать воспитанника академии «Челси» с обязательством выкупа в конце сезона. Галлахер счастлив в Испании, однако был бы рад вернуться в Англию, чтобы повысить свои шансы попасть в состав сборной Англии на чемпионате мира.

Ранее СМИ сообщали, что 25-летний футболист входит в трансферный список «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

