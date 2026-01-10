Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» может перехватить трансферную цель «МЮ» из Ла Лиги — talkSPORT

«Астон Вилла» может перехватить трансферную цель «МЮ» из Ла Лиги — talkSPORT
Комментарии

«Астон Вилла» рассматривает вариант с возвращением полузащитника мадридского «Атлетико» Конора Галлахера в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, бирмингемский клуб готов арендовать воспитанника академии «Челси» с обязательством выкупа в конце сезона. Галлахер счастлив в Испании, однако был бы рад вернуться в Англию, чтобы повысить свои шансы попасть в состав сборной Англии на чемпионате мира.

Ранее СМИ сообщали, что 25-летний футболист входит в трансферный список «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
«Атлетико» может продать Конора Галлахера в «Манчестер Юнайтед» за € 30 млн зимой — Романо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android