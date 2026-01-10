Вингер Антуан Семеньо стал четвёртым по дороговизне трансфером в истории «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити», вингер Антуан Семеньо, перешедший из «Борнмута», стал четвёртым самым дорогим игроком в истории «горожан». Первое место по стоимости занимает полузащитник Джек Грилиш, за которого клуб заплатил € 117 млн (£ 100 млн). На втором месте защитник Йошко Гвардиол с суммой € 90 млн (£ 76,5 млн), а третьим является Кевин Де Брёйне, который обошёлся клубу в € 75 млн (£ 65 млн) в 2015 году.

Контракт с Семеньо подписан на пять с половиной лет. Ганский вингер отказал четырём клубам АПЛ — «Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», чтобы перейти в «Сити». Ключевую роль в решении футболиста сыграло желание работать под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Семеньо провёл 20 матчей, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.