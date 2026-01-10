Акинфеев: у меня было так много сборов, что счёт потерял после 50-го!

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отметил, что потерял счёт количеству сборов, проведённых с командой, после 50-го, а также поделился архивными фотографиями с них.

«Совсем скоро у команды начнутся очередные сборы. У меня их было так много, что я и счёт потерял после 50-го! Делюсь лёгкой ностальгией и архивными кадрами», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

39-летний вратарь провёл первый матч за ЦСКА на взрослом уровне в 2003 году. Всего в составе армейцев Акинфеев сыграл 813 матчей. Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

