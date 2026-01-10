«Бавария» заинтересована в подписании 14-летнего брата Ленарта Карла из «Айнтрахта» — Bild

«Бавария» проявляет интерес к 14-летнему брату Ленарта Карла Винсенту Карлу, который занимается в академии «Айнтрахта» и выступает на позиции полузащитника. Брат Ленарта считается одним из самых перспективных талантов своей возрастной категории. Об этом сообщает Bild.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб готов предложить 17-летнему Ленарту Карлу продление контракта до 2031 года с увеличением заработной платы до € 5-7 млн в год. В данный момент хавбек получает € 1-2 млн. Действующее соглашение полузащитника автоматически продлится до 2029 года 22 февраля, когда ему исполнится 18 лет.

Ленарт Карл дебютировал за первую команду «Баварии» в текущем сезоне. В 21 матче во всех турнирах он забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет € 60 млн.