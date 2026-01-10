Вице‑президент РФС: немного переживаю, что у Карпина не получилось в «Динамо»

Вице‑президент Российского футбольного союза Денис Соловьёв рассказал, что немного переживает за экс-тренера московского «Динамо» Валерия Карпина, покинувшего клуб 17 ноября.

– Главное разочарование 2025 года?

– Стараюсь всегда концентрироваться на позитиве. Наверное, кому‑то что‑то не понравилось. Спортивная составляющая российского футбола мне сейчас нравится. Немного переживаю, что у Карпина не получилось в «Динамо», поскольку очень хорошо отношусь к Валерию Георгиевичу.

– С чем это связываете?

– Глубоко в это не погружён. Зачем лезть человеку в душу, когда он принимает те или иные решения? Он взрослый человек.

– Для вас Валерий Георгиевич остаётся сильным тренером?

– Для меня Валерий Георгиевич прежде всего является хорошим человеком, которого я знаю. Так я его и оцениваю. Как тренера его пусть оценивают футбольные функционеры, — приводит слова Соловьёва «Матч ТВ».

«Динамо» объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня. Контракт с 56-летним специалистом был рассчитан до 2028 года. При этом Карпин продолжил возглавлять российскую национальную команду.

