Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Крыльев» Раков оценил шансы команды на попадание в топ-8 по итогам сезона

Нападающий «Крыльев» Раков оценил шансы команды на попадание в топ-8 по итогам сезона
Комментарии

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков поделился своими мыслями о текущем положении команды и её шансах на успешное завершение сезона.

— «Крылья» потрясающе начали сезон — и по игре, и по самоотдаче, да по всем параметрам. А потом случился спад, что нормально для спорта. В конце два поражения — неприятно так уходить на перерыв.

— Задача от руководства — топ-8. Насколько реально?
— Нет ничего невозможного. Надо хорошо подготовиться на сборах и провести так остаток, как и начали. Тогда всё будет хорошо», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 18 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку турнирной таблицы с 17 очками.

Материалы по теме
Вадим Раков: начало в «Крыльях Советов» получилось фантастическим — сам от себя не ожидал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android