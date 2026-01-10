Нападающий «Крыльев» Раков оценил шансы команды на попадание в топ-8 по итогам сезона

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков поделился своими мыслями о текущем положении команды и её шансах на успешное завершение сезона.

— «Крылья» потрясающе начали сезон — и по игре, и по самоотдаче, да по всем параметрам. А потом случился спад, что нормально для спорта. В конце два поражения — неприятно так уходить на перерыв.

— Задача от руководства — топ-8. Насколько реально?

— Нет ничего невозможного. Надо хорошо подготовиться на сборах и провести так остаток, как и начали. Тогда всё будет хорошо», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 18 туров Мир РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку турнирной таблицы с 17 очками.