Романо раскрыл планы «Барселоны» на будущее 18-летнего Берналя

«Барселона» рассматривает вариант с арендой 18-летнего опорного полузащитника команды Марка Берналя в зимнее трансферное окно. В каталонском клубе хотят, чтобы футболист получал регулярную игровую практику. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, несколько команд, включая «Жирону», следят за полузащитником сине-гранатовых.

Берналь является воспитанником академии «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

