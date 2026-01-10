«Челси» объявил о переходе 20-летнего полузащитника в «Мидлсбро»

«Челси» на официальном сайте проинформировал о переходе 20-летнего полузащитника Лео Каслдайна в «Мидлсбро», который выступает в Чемпионшипе.

«Мы благодарим Лео за его вклад в развитие «Челси» и желаем ему успехов в новой главе его карьеры в «Мидлсбро», — написано в заявлении лондонского клуба.

Каслдайн присоединился к академии «Челси» в марте 2020 года. Футболист дебютировал за взрослую команду «синих» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги с «Мидлсбро», выйдя на замену в конце игры, которая завершилась победой лондонского клуба со счётом 6:1.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,1 млн.

