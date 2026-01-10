Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Страна не зашла». Червиченко предположил, с чем связан возможный уход Жерсона из «Зенита»

«Страна не зашла». Червиченко предположил, с чем связан возможный уход Жерсона из «Зенита»
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Жерсоном.

«Зенит» купил Жерсона за серьёзные деньги, а потом продал за не менее серьёзные. Просто бывает иногда, что не заходит страна. Может, он теплолюбивый, может, жена капризничает. Хорошо, что не потеряли деньги, а он не разлагал коллектив от того, что не хочет играть — для бразильцев такое свойственно. Бывают разные ситуации. Там, где деньги, всегда есть многоходовки и хитросплетения», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что клуб «Крузейро» достиг договорённости с «Зенитом» о переходе игрока. Жерсон стал частью «Зенита» в минувшем летнем трансферном окне и с тех пор принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив два гола. Рыночная стоимость Жерсона составляет € 18 млн, по данным портала Transfermarkt.

Материалы по теме
«Теперь я здесь». Жерсон прибыл в Бразилию для подписания контракта с «Крузейро»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android