«Страна не зашла». Червиченко предположил, с чем связан возможный уход Жерсона из «Зенита»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Жерсоном.

«Зенит» купил Жерсона за серьёзные деньги, а потом продал за не менее серьёзные. Просто бывает иногда, что не заходит страна. Может, он теплолюбивый, может, жена капризничает. Хорошо, что не потеряли деньги, а он не разлагал коллектив от того, что не хочет играть — для бразильцев такое свойственно. Бывают разные ситуации. Там, где деньги, всегда есть многоходовки и хитросплетения», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что клуб «Крузейро» достиг договорённости с «Зенитом» о переходе игрока. Жерсон стал частью «Зенита» в минувшем летнем трансферном окне и с тех пор принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забив два гола. Рыночная стоимость Жерсона составляет € 18 млн, по данным портала Transfermarkt.