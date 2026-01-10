«Динамо» Мх прекратило сотрудничество с тренером Гораном Алексичем

Махачкалинское «Динамо» объявило о завершении сотрудничества с Гораном Алексичем, который покинул пост старшего тренера команды. Алексич работал в тренерском штабе клуба в два разных периода. С января 2021 года до окончания сезона-2022/2023 он возглавлял команду, выиграв турнир второго дивизиона, а затем ещё год был главным тренером в Первой лиге. В мае 2025 года сербский специалист вернулся в «Динамо» в качестве старшего тренера.

Клуб выразил глубокую признательность Горану за большой вклад в развитие команды и её результаты, а также пожелал успехов в дальнейшей карьере. На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ после 18 туров, заработав 15 очков.