«Барселона» хотела сыграть в финале Суперкубка именно с «Реалом», а не с «Атлетико» — MD
В «Барселоне», особенно в раздевалке команды, в большей степени желали встретиться с мадридским «Реалом», а не «Атлетико» в решающем матче Суперкубка Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, игроки сине-гранатовых хотят «отомстить» мадридской команде за поражение в первом круге нынешнего сезона чемпионата Испании со счётом 1:2. Руководство «блауграны» также с оптимизмом смотрит на встречу со «сливочными», поскольку потенциальная победа способна существенным образом порадовать болельщиков «Барселоны».
Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится в воскресенье, 11 января.
