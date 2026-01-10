Скидки
23:00 Мск
«Барселона» хотела сыграть в финале Суперкубка именно с «Реалом», а не с «Атлетико» — MD

Комментарии

В «Барселоне», особенно в раздевалке команды, в большей степени желали встретиться с мадридским «Реалом», а не «Атлетико» в решающем матче Суперкубка Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
По информации источника, игроки сине-гранатовых хотят «отомстить» мадридской команде за поражение в первом круге нынешнего сезона чемпионата Испании со счётом 1:2. Руководство «блауграны» также с оптимизмом смотрит на встречу со «сливочными», поскольку потенциальная победа способна существенным образом порадовать болельщиков «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится в воскресенье, 11 января.

