Андрей Червиченко: может, Ерёменко все эти годы посвятил восстановлению формы и режимил

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника Романа Ерёменко в «Оренбург».

«Как футболист Еремёнко был очень талантливый. Однако, к сожалению, он не первый и не последний, кого сгубили различные соблазны. Может, он наладит игру «Оренбурга» в середине поля на годик. Я просто не знаю, в какой он форме. Может, он все эти годы посвятил восстановлению своей формы и режимил, а сейчас является образцовым. Увидим на поле — через две игры будет понимание, о чём идёт речь», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник ЦСКА, «Спартака», «Рубина» и «Ростова» близок к переходу в «Оренбург» и отправляется на сборы команды.