Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: может, Ерёменко все эти годы посвятил восстановлению формы и режимил

Андрей Червиченко: может, Ерёменко все эти годы посвятил восстановлению формы и режимил
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника Романа Ерёменко в «Оренбург».

«Как футболист Еремёнко был очень талантливый. Однако, к сожалению, он не первый и не последний, кого сгубили различные соблазны. Может, он наладит игру «Оренбурга» в середине поля на годик. Я просто не знаю, в какой он форме. Может, он все эти годы посвятил восстановлению своей формы и режимил, а сейчас является образцовым. Увидим на поле — через две игры будет понимание, о чём идёт речь», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник ЦСКА, «Спартака», «Рубина» и «Ростова» близок к переходу в «Оренбург» и отправляется на сборы команды.

Материалы по теме
Экс-игрок ЦСКА и «Спартака» Роман Ерёменко близок к возвращению в РПЛ — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android