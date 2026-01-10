Стали известны даты и соперники ЦСКА на зимних сборах в Абу-Даби

ЦСКА в телеграм-канале опубликовал расписание зимних сборов красно-синих в Абу-Даби.

Расписание зимних сборов ПФК ЦСКА в Абу-Даби:

Первый сбор в (13-26 января): матч с «Акроном» (22 января) и «Динамо» Самарканд (25 января).

Второй сбор (30 января — 10 февраля): матчи с «Динамо» Москва, «Зенитом» и «Краснодаром».

Третий сбор (14-26 февраля): матчи с «Ростовом» (18 февраля) и «Локомотивом» (21 февраля).

Пресс-служба красно-синих подчёркивает, что точное время игр будет объявлено позднее. Московская команда отправится на первый сбор в столицу ОАЭ во вторник, 13 января.

Материалы по теме Игрок ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Эстудиантес» — Грова

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: