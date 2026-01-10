Московское «Динамо» опубликовало расписание зимних сборов команды в ОАЭ
Московское «Динамо» в телеграм-канале проинформировало, что в зимнюю паузу у команды запланированы три сбора в Объединённых Арабских Эмиратах и семь контрольных матчей.
Подчёркивается, что игроки бело-голубых соберутся в Москве в понедельник, 12 января, для прохождения медицинского обследования.
Расписание зимних сборов «Динамо» Москва:
- Первый сбор — 14-26 января (на нём запланированы два контрольных матча 23 и 26 января);
- Второй сбор — 29 января — 10 февраля (три игры);
- Третий сбор — 13-22 февраля (два матча).
Дополнительную информацию о соперниках, датах и времени начала матчей бело-голубые объявят позднее.
