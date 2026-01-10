Валерий Непомнящий: ожидания от Жерсона в «Зените» совершенно не оправдались

Известный российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал ситуацию с полузащитником «Зенита» Жерсоном.

«Было видно, что Жерсон не очень счастлив в «Зените» с самого начала. «Зенит» сделал хорошую сделку. Для меня совершенно не оправдались ожидания, возложенные на Жерсона перед приходом. Это личная судьба и жизнь человека. Чтобы заиграть, нужно попасть в свою команду, в свою страну и к своему тренеру. Много слагаемых. Понятно, что человек обладает всеми качествами, но не получилось. Так бывает. Хорошо, что «Зенит» вовремя пошёл на эту сделку», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что «Крузейро» достиг договорённости с «Зенитом» о переходе игрока. Жерсон стал частью команды в минувшем летнем трансферном окне и с тех пор провёл 15 матчей во всех турнирах, забив два гола. Рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн по данным портала Transfermarkt.