«Краснодар» поставил на паузу переговоры по трансферу Боселли

«Краснодар» поставил на паузу переговоры по трансферу Боселли
«Краснодар» поставил на паузу переговоры по переходу нападающего «Пари НН» Хуана Боселли. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны действительно вели переговоры по трансферу уругвайца, но на данный момент они приостановлены. Трансфер не близок и, скорее всего, не случится.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Боселли переходит в «Краснодар», а форвард «быков» Александр Кокшаров — в нижегородский клуб.

В нынешнем сезоне Боселли принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России:

