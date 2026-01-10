«Краснодар» поставил на паузу переговоры по трансферу Боселли

«Краснодар» поставил на паузу переговоры по переходу нападающего «Пари НН» Хуана Боселли. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны действительно вели переговоры по трансферу уругвайца, но на данный момент они приостановлены. Трансфер не близок и, скорее всего, не случится.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Боселли переходит в «Краснодар», а форвард «быков» Александр Кокшаров — в нижегородский клуб.

В нынешнем сезоне Боселли принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

