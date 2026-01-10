Валерий Непомнящий: в «Спартаке» давно потеряли нить управления командой

Известный российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал ситуацию в московском «Спартаке».

«Таким командам, как «Спартак» и «Динамо», нужен тренер, который имеет бэкграунд с этой командой. Одно дело работать в команде, которая ни на что не претендует. Другое дело работать в «Спартаке» — самой популярной команде в стране. Не все могут справиться с давлением, которое там оказывается на игроков, тренеров, руководство. В «Спартаке» давно потеряли нить управления не клубом, а командой. Нужен менеджер, который будет понимать, кто нужен под эту команду. «Спартак» много лет мучится и никак не попадёт. Я не очень удовлетворён выбором тренера. Не знаю, на сколько его хватит», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В понедельник, 5 января, «Спартак» объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос».