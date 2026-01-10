Скидки
Французский футболист Алексис Вергос погиб в Таиланде при падении с высоты — Mirror

Французский футболист Алексис Вергос скончался в Таиланде в результате несчастного случая. Инцидент произошёл на острове Самуи у водопада Намуанг 2, когда спортсмен пытался сделать фотографию со своей девушкой. По информации издания Mirror, Вергос поскользнулся и упал в воду, ударившись головой о камни. Первоначальная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала травма головы. В момент трагедии футболисту было 22 года.

Спасательные службы использовали верёвки для извлечения тела из воды. После этого его поместили на носилки и доставили к подножию водопада. Невеста Вергоса Романа также оказалась в опасной ситуации, когда чуть не упала, но смогла ухватиться за ветку дерева, что спасло ей жизнь. Она вызвала полицию после произошедшего.

Алексис Вергос выступал за клуб «Кемпер Эрге-Армель», который участвует в лиге Бретани.

