23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Алонсо отреагировал на мнение, что «Реал» не фаворит в финале Суперкубка с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на мнение, что его команда не является фаворитом в финальном матче Суперкубка Испании с «Барселоной», который состоится в воскресенье, 11 января.

«Это особенный матч. Мы хотели быть здесь. Это финал, за победу в котором нам придётся бороться. Команда готова.

Всё может случиться. Мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать, и на том, как подготовиться к завтрашней игре», — приводит слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Барселона» хотела сыграть в финале Суперкубка именно с «Реалом», а не с «Атлетико» — MD

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

