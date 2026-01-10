Алонсо отреагировал на мнение, что «Реал» не фаворит в финале Суперкубка с «Барселоной»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на мнение, что его команда не является фаворитом в финальном матче Суперкубка Испании с «Барселоной», который состоится в воскресенье, 11 января.
Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Это особенный матч. Мы хотели быть здесь. Это финал, за победу в котором нам придётся бороться. Команда готова.
Всё может случиться. Мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать, и на том, как подготовиться к завтрашней игре», — приводит слова испанского специалиста Mundo Deportivo.
Матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
