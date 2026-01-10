Спортдиректор «Баварии» — о будущем Нойера: мы сядем с ним и обсудим, что будет дальше

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал будущее голкипера Мануэля Нойера.

«Мануэль много сделал для «Баварии». Сейчас ему исполняется 40 лет. Мы говорим о том, что он играет на абсолютно высочайшем уровне, что действительно исключительно. Мы сядем и посмотрим, что будет дальше. Ситуация с вратарями сейчас оптимальна. Мы спокойно обсудим это», — приводит слова Эберля аккаунт Bayern & Germany в соцсети Х.

Контракт Мануэля Нойера с «Баварией» действует до конца июня 2026 года. Ранее голкипер сообщал, что решение о продлении соглашения примет к концу марта или апреля. Нойер выступает за «Баварию» с июля 2011 года. В сезоне-2025/2026 голкипер провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол и отыграл шесть встреч «на ноль».