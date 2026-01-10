Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Баварии» — о будущем Нойера: мы сядем с ним и обсудим, что будет дальше

Спортдиректор «Баварии» — о будущем Нойера: мы сядем с ним и обсудим, что будет дальше
Комментарии

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал будущее голкипера Мануэля Нойера.

«Мануэль много сделал для «Баварии». Сейчас ему исполняется 40 лет. Мы говорим о том, что он играет на абсолютно высочайшем уровне, что действительно исключительно. Мы сядем и посмотрим, что будет дальше. Ситуация с вратарями сейчас оптимальна. Мы спокойно обсудим это», — приводит слова Эберля аккаунт Bayern & Germany в соцсети Х.

Контракт Мануэля Нойера с «Баварией» действует до конца июня 2026 года. Ранее голкипер сообщал, что решение о продлении соглашения примет к концу марта или апреля. Нойер выступает за «Баварию» с июля 2011 года. В сезоне-2025/2026 голкипер провёл 20 матчей во всех турнирах, пропустил 21 гол и отыграл шесть встреч «на ноль».

Материалы по теме
Нойер: решение о продлении контракта с «Баварией» будет принято в марте или в апреле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android