Алонсо ответил на вопрос о рисках возможного участия Мбаппе в матче с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о рисках, связанных с возможным выходом нападающего Килиана Мбаппе в стартовом составе на финальный матч Суперкубка Испании с «Барселоной» (11 января).

Напомним, 31 декабря испанский гранд сообщил о наличии растяжения связок левого колена у форварда.

«Ему стало намного лучше. Изначально предполагалось, что он будет готов к игре с «Атлетико», но мы решили не торопить его. К финалу в зависимости от его самочувствия он может быть доступен. У нас будет вся необходимая информация для оценки его состояния после сегодняшней тренировки. Тогда будет принято решение, готов ли Килиан выйти в стартовом составе или сыграет поменьше.

Риски? Нам нужно оценить их. Мы должны осознавать всю тяжесть ответственности и нести последствия наших решений. Они не принимаются безрассудно, это просчитанный риск», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

