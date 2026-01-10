Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо ответил на вопрос о рисках возможного участия Мбаппе в матче с «Барселоной»

Алонсо ответил на вопрос о рисках возможного участия Мбаппе в матче с «Барселоной»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о рисках, связанных с возможным выходом нападающего Килиана Мбаппе в стартовом составе на финальный матч Суперкубка Испании с «Барселоной» (11 января).

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, 31 декабря испанский гранд сообщил о наличии растяжения связок левого колена у форварда.

«Ему стало намного лучше. Изначально предполагалось, что он будет готов к игре с «Атлетико», но мы решили не торопить его. К финалу в зависимости от его самочувствия он может быть доступен. У нас будет вся необходимая информация для оценки его состояния после сегодняшней тренировки. Тогда будет принято решение, готов ли Килиан выйти в стартовом составе или сыграет поменьше.

Риски? Нам нужно оценить их. Мы должны осознавать всю тяжесть ответственности и нести последствия наших решений. Они не принимаются безрассудно, это просчитанный риск», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Мбаппе может сыграть на обезболивающих с «Барселоной» в финале Суперкубка — L’Équipe

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android