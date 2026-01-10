Флик: мне не нравятся разговоры о мести «Реалу». Это был всего лишь один матч

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, хочет ли его команда отомстить мадридскому «Реалу» за поражение в 10-м туре нынешнего сезона Ла Лиги (1:2). В воскресенье, 11 января, команды встретятся в финале Суперкубка Испании.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мне не нравятся разговоры. Это был всего лишь один матч. После этого мы вернулись и сосредоточились на том, что нам нужно. Команда стала играть намного лучше и добилась хороших результатов.

Это был всего один матч. Мы — «Барселона», и хотим выиграть всё. Вот что важно. Я вижу, что моя команда очень сосредоточена. До конца сезона ещё долгий путь. Завтра играем с одной из лучших команд в мире, и нам необходимо доказать, насколько мы хороши», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

