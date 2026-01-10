Флик: угроза Мбаппе? Сколько «эль класико» было за полтора года? Мы проиграли лишь однажды

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос об угрозе нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе для обороны его команды. В воскресенье, 11 января, команды встретятся в финале Суперкубка Испании.
«Сколько «эль класико» мы сыграли за последние полтора года? А сколько проиграли? «Барселона» уступила всего один раз. Вот в чём суть.
Знаю, что Мбаппе — фантастический футболист. Он феноменален, когда у него есть пространство за линией защиты. Мы будем кое-что корректировать, как всегда, но не только из-за Мбаппе. Сосредоточены на нашей философии, на наших идеях», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.
С момента прихода Флика в «Барселону» летом 2024 года сине-гранатовые уступили «Реалу» один раз — в 10-м туре нынешнего сезона Ла Лиги (1:2).
