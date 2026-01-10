Венсан Компани прокомментировал нашумевшие слова Ленарта Карла о «Реале» как клубе мечты

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о недавних комментариях полузащитника Ленарта Карла, который назвал мадридский «Реал» своим клубом мечты.

«Я стараюсь смотреть на это со стороны. Я смотрю на общую картину и контекст — что делает 17-летний Ленарт Карл каждый день: он хорошо и усердно работает на команду в обороне, он выкладывается каждый день на тренировках, играх и собраниях. Возможно, он допустил небольшую коммуникационную ошибку, но в целом для него в 17 лет он по-прежнему сосредоточен на правильных вещах. У него была действительно хорошая тренировочная неделя. Он так много сделал, чтобы заслужить своё игровое время.

Я старался быть единственным, кто не говорит с ним об этом. Его товарищи по команде немного подшучивали над ним по этому поводу — это было весело. Если он плохо тренируется, то у него проблемы со мной. Если он не выкладывается на 100%, то у него проблемы со мной. Но он поступил наоборот: тренировался и играл очень хорошо, очень много работал. Он извинился. И меня это всё устраивает», — приводит слова Компани аккаунт Bayern & Germany в соцсети Х.

Напомним, ранее Ленарт Карл во время встречи с болельщиками признался, что мадридский «Реал» является его клубом мечты.