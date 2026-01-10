Флик и Алонсо сделали традиционное фото перед финалом Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик и Хаби Алонсо, возглавляющий мадридский «Реал», сделали традиционное фото в преддверии финального матча Суперкубка Испании, который состоится в воскресенье, 11 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Барселона Барселона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч между «Барселоной» и «Реалом» пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала Суперкубка Испании сине-гранатовые разгромили «Атлетик» Бильбао со счётом 5:0, а «сливочные» победили мадридский «Атлетико» — 2:1.

«Барселона» является действующим обладателем трофея. В финале минувшего розыгрыша «блауграна» победила «Реал» со счётом 5:2.

