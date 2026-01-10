Скидки
Матвей Кисляк ответил, что нельзя делать в отпуске

Комментарии

Полузащитник сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк ответил, что нельзя делать в отпуске.

«Кушать много — это нормально, у меня молодой и растущий организм. Когда будет прилипать [лишний вес], тогда буду думать. Я никогда не пил алкоголь и не собираюсь», — приводит слова Кисляка «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник ЦСКА принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Комментарии
