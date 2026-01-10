«Арсенал» готовит предложение в € 80 млн за нападающего «Реала» — Конур

Лондонский «Арсенал» намерен сделать предложение мадридскому «Реалу» за турецкого нападающего Арду Гюлера. Сумма сделки может составить € 80 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Однако «сливочные» не хотят отпускать 20-летнего нападающего, поскольку видят в нём часть долгосрочного проекта клуба.

В текущем сезоне-2025/2026 форвард провёл 27 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь результативных передач. Арда Гюлер выступает за «Реал» с июля 2023 года. Контракт турецкого полузащитника с клубом рассчитан до июня 2029 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 90 млн.