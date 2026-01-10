«Оренбург» купил за $ 600 тыс. защитника из Колумбии — источник

«Оренбург» приобрёл центрального защитника колумбийского «Индепендьенте Медельина» Джона Паласиоса за $ 600 тыс. 26-летний футболист подпишет контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, за $ 600 тыс. «Оренбург» приобрёл 100% прав на Паласиоса. Защитник отправится вместе с командой на сборы в Турцию.

Колумбийский защитник выступает в составе «Индепендьенте Медельина» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

