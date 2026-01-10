Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» ведёт переговоры с «ПСЖ» о трансфере полузащитника — Конур

«Галатасарай» ведёт переговоры с «ПСЖ» о трансфере полузащитника — Конур
Комментарии

Турецкий «Галатасарай» пытается подписать полузащитника «ПСЖ» Фабиана Руиса. Переговоры с агентом игрока прошли успешно. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

«Галатасарай» готов предложить до € 30 млн, включая бонусы. Парижане отклонили предложение об аренде футболиста. Сам Руис выразил желание остаться в Лиге 1.

Контракт Фабиана Руиса с «Пари Сен-Жермен» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, на его счету два забитых мяча и три результативные передачи. «ПСЖ» после 17 туров чемпионата Франции занимает второе место с 39 очками. Отставание от лидирующего «Ланса» составляет одно очко.

Материалы по теме
«Я верю в наших вратарей, которые приносят нам титулы». Руис — о голкиперах «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android