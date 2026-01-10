«Галатасарай» ведёт переговоры с «ПСЖ» о трансфере полузащитника — Конур

Турецкий «Галатасарай» пытается подписать полузащитника «ПСЖ» Фабиана Руиса. Переговоры с агентом игрока прошли успешно. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

«Галатасарай» готов предложить до € 30 млн, включая бонусы. Парижане отклонили предложение об аренде футболиста. Сам Руис выразил желание остаться в Лиге 1.

Контракт Фабиана Руиса с «Пари Сен-Жермен» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, на его счету два забитых мяча и три результативные передачи. «ПСЖ» после 17 туров чемпионата Франции занимает второе место с 39 очками. Отставание от лидирующего «Ланса» составляет одно очко.