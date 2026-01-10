Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» сделал предложение по защитнику «Лацио» Нуну Таварешу — Каратас

«Зенит» сделал предложение по защитнику «Лацио» Нуну Таварешу — Каратас
Комментарии

«Зенит» и «Аль-Иттихад» сделали предложения по 25-летнему крайнему защитнику «Лацио» Нуну Таварешу. Об этом сообщает журналист Мустафа Каратас на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, итальянский клуб требует высокую сумму за возможный переход португальца, поскольку лондонский «Арсенал» получит 35% от будущей продажи футболиста. Сам Тавареш хочет перейти в «Бешикташ».

В нынешнем сезоне Тавареш принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
«Зенит» предлагал € 20+5 млн за полузащитника «Палмейраса» Аллана — Globo

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android