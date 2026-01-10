«Зенит» сделал предложение по защитнику «Лацио» Нуну Таварешу — Каратас

«Зенит» и «Аль-Иттихад» сделали предложения по 25-летнему крайнему защитнику «Лацио» Нуну Таварешу. Об этом сообщает журналист Мустафа Каратас на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, итальянский клуб требует высокую сумму за возможный переход португальца, поскольку лондонский «Арсенал» получит 35% от будущей продажи футболиста. Сам Тавареш хочет перейти в «Бешикташ».

В нынешнем сезоне Тавареш принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

