Главная Футбол Новости

«Ахмат» объявил о переходе Сергея Пряхина из «Балтики»

«Ахмат» объявил о переходе Сергея Пряхина из «Балтики»
«Ахмат» в телеграм-канале объявил о переходе полузащитника Сергея Пряхина из «Балтики». 23-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на 3,5 года.

«Мы приветствуем Сергея в нашем дружном коллективе, желаем хороших игр и побед!» — написано в сообщении грозненского клуба.

Пряхин выступал в составе «Балтики» с лета 2023 года. За этот период полузащитник принял участие в 102 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

