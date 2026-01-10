В «Балтике» подтвердили наличие переговоров с ЦСКА по возможному трансферу Сауся

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов подтвердил наличие переговоров с ЦСКА по возможному трансферу полузащитника ЦСКА Владислава Сауся.

«За последнюю неделю никакой информации о возможном уходе Владислава Сауся нет. Он — наш футболист, мы на него рассчитываем. Но могу подтвердить, что этой зимой контакты с ЦСКА были», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Саусю 22 года, за «Балтику» он выступает с лета 2024-го. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.

