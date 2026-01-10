Сергей Юран сообщил об интересе к нему двух клубов из Турции

Российский тренер Сергей Юран поделился информацией об интересе к нему со стороны двух клубов из Турции.

«Не буду называть клубы, но были предложения из Первой лиги, правда, без задач. Я говорил неоднократно, что если есть задачи, то мне это интересно. Нет задач — отказываюсь.

Что касается работы в Турции, то с агентом на связи. Есть интерес из двух клубов. Одна — Суперлига, второй клуб — Первая лига. Мы на связи. Возможно, в ближайшее время будет конкретика», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последним местом работы Юрана был турецкий «Серик Беледиеспор».

