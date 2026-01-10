Скидки
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Алонсо был бы уволен, если бы «Реал» проиграл матч 1/2 финала Суперкубка Испании — Marca

Комментарии

Полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими «Атлетико» и «Реалом», состоявшийся 8 января и завершившийся победой «сливочных» со счётом 2:1, имел критическое значение для тренера «Реала» Хаби Алонсо. Если бы «Реал» проиграл, у Алонсо не было бы ни единого шанса остаться на своей должности, сообщает Marca.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 2'     0:2 Родриго – 55'     1:2 Сёрлот – 58'    

После победы над «Атлетико» ситуация для команды значительно улучшилась. Теперь «Реал» встретится в финале Суперкубка Испании с «Барселоной», которая в полуфинале турнира обыграла «Атлетик» из Бильбао.

Финал Суперкубка Испании запланирован на 11 января и пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде, Саудовская Аравия.

Новости. Футбол
