Алонсо был бы уволен, если бы «Реал» проиграл матч 1/2 финала Суперкубка Испании — Marca
Полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими «Атлетико» и «Реалом», состоявшийся 8 января и завершившийся победой «сливочных» со счётом 2:1, имел критическое значение для тренера «Реала» Хаби Алонсо. Если бы «Реал» проиграл, у Алонсо не было бы ни единого шанса остаться на своей должности, сообщает Marca.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
08 января 2026, четверг. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Вальверде – 2' 0:2 Родриго – 55' 1:2 Сёрлот – 58'
После победы над «Атлетико» ситуация для команды значительно улучшилась. Теперь «Реал» встретится в финале Суперкубка Испании с «Барселоной», которая в полуфинале турнира обыграла «Атлетик» из Бильбао.
Финал Суперкубка Испании запланирован на 11 января и пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде, Саудовская Аравия.
