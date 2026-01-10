Алонсо был бы уволен, если бы «Реал» проиграл матч 1/2 финала Суперкубка Испании — Marca

Полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридскими «Атлетико» и «Реалом», состоявшийся 8 января и завершившийся победой «сливочных» со счётом 2:1, имел критическое значение для тренера «Реала» Хаби Алонсо. Если бы «Реал» проиграл, у Алонсо не было бы ни единого шанса остаться на своей должности, сообщает Marca.

После победы над «Атлетико» ситуация для команды значительно улучшилась. Теперь «Реал» встретится в финале Суперкубка Испании с «Барселоной», которая в полуфинале турнира обыграла «Атлетик» из Бильбао.

Финал Суперкубка Испании запланирован на 11 января и пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде, Саудовская Аравия.