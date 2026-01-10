Скидки
ФИФА накажет «Серик», если до 15 января клуб не рассчитается с игроками и тренерами из РФ

ФИФА накажет «Серик», если до 15 января клуб не рассчитается с игроками и тренерами из РФ
Комментарии

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) накажет турецкий клуб, если до 15 января не рассчитается с футболистами и тренерами из России.

«ФИФА прислала обратно юристам бумагу с заявлением на «Серик». Если до 15 января не рассчитываются, то автоматически накладывается бан — будут идти проценты о невыплатах», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Юран возглавил «Серик» летом и официально покинул пост в конце октября. В 11 матчах Первой лиги (второй дивизион Турции) при нём команда набрала 13 очков и занимала 13‑е место из 20. Ранее российский тренер работал с подмосковными «Химками» и «Пари НН».

