«Ахмат» объявил о подписании защитника из Албании

«Ахмат» в телеграм-канале проинформировал о подписании контракта с центральным защитником Клисманом Цаке, рассчитанного на 3,5 года. Подчёркивается, что 26-летний футболист провёл первую тренировку с грозненской командой.

«Наш коллектив приветствует Клисмана и желает ему удачи!» — написано в сообщении клуба.

До перехода в «Ахмат» Цаке играл за македонскую «Шкендию», за которую выступал с января 2022 года. За этот период защитник принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами.

Осенью минувшего года новоиспечённый футболист «Ахмата» дебютировал за национальную команду Албании.

