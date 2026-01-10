Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сошо — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» объявил о подписании защитника из Албании

«Ахмат» объявил о подписании защитника из Албании
Комментарии

«Ахмат» в телеграм-канале проинформировал о подписании контракта с центральным защитником Клисманом Цаке, рассчитанного на 3,5 года. Подчёркивается, что 26-летний футболист провёл первую тренировку с грозненской командой.

«Наш коллектив приветствует Клисмана и желает ему удачи!» — написано в сообщении клуба.

До перехода в «Ахмат» Цаке играл за македонскую «Шкендию», за которую выступал с января 2022 года. За этот период защитник принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами.

Осенью минувшего года новоиспечённый футболист «Ахмата» дебютировал за национальную команду Албании.

Материалы по теме
Официально
«Ахмат» объявил о переходе Сергея Пряхина из «Балтики»

Самые результативные легионеры РПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android