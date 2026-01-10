Защитник «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Ювентус» — Оливейра

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссайр Мазрауи стал предметом интереса «Ювентуса». Футболист находится в поисках нового клуба. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, марокканский игрок ждёт возвращения с Кубка африканских наций в «Манчестер Юнайтед», чтобы понять ситуацию в клубе после увольнения Рубена Аморима.

Мазрауи выступает за «красных дьяволов» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в девяти матчах АПЛ. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

